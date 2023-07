Premium Het beste van De Telegraaf

Belemmerde rechtsgang Bewakingsbeelden laten zien hoe Trumps assistent dozen versleept vlak voor FBI-huiszoeking

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Walt Nauta arriveert bij de rechtbank in Miami. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Walt Nauta, de assistent van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, verschijnt vandaag voor de rechter in verband met de rechtszaak over de geheime overheidsdocumenten die Trump in landgoed Mar-a-Lago bewaarde. Nieuwe details wijzen er op dat Nauta bewust betrokken was bij het belemmeren van de rechtsgang.