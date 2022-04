Buitenland

‘Oekraïners moeten vrezen voor ‘slager van Syrië’’

President Poetin heeft een nieuwe commandant aangesteld om de strijd in Oost-Oekraïne te leiden: commandant Dvornikov, beter bekend als de ‘slager van Syrië’. Dat is onheilspellend voor de Donbas, zegt correspondent Mischa van Diepen in De Oekraïne Update. Volgens de Russen is het wachten tot de oms...