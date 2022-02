Man (67) ziet lichaam in zee en gaat haar redden, blijkt sekspop te zijn

De fotograaf, Chris Ford, was op zoek naar drijfhout na een recente storm. Tegen Daily Mirror zegt Ford dat hij „altijd bang was om een menselijk lichaam te ontdekken tijdens een van zijn bezoekjes aan het strand na een storm, maar ik was opgelucht toen ik ontdekte dat het ’slachtoffer’ slechts een sekspop was.”

Hij riep snel zijn partner bij zich om foto’s te maken en ze moesten allebei hard lachen. „Het was een mensachtig figuur, maar het was te schoon en te mooi en het had geen hoofd. Ondanks dat, was het anatomisch zeer correct. Dus zodra ik bij haar kwam, wist ik dat het een sekspop was”, zegt Ford.