Keiharde conclusie inspectie: helft waterkeringen voldoet niet aan norm

Uit beoordelingen van de inspectie blijkt dat maar liefst 62 procent van de 237 onderzochte waterkeringen niet voldoet aan de wettelijke norm en versterkingen nodig zijn om overstromingen – waarbij dodelijke slachtoffers kunnen vallen of grote economische schade ontstaat – te voorkomen.

Nederland heeft voor de bescherming van inwoners hoge normen vastgesteld in de Waterwet. De zogeheten ’primaire waterkeringen’ beschermen ons land tegen een overstroming waarbij dodelijke slachtoffers kunnen vallen of grote economische schade volgt. De overstroming kan komen vanuit zee, grote rivieren, grote meren in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta en het IJsselmeer. Waterschappen en Rijkswaterstaat beheren de keringen en moeten ervoor zorgen dat de keringen aan deze eisen voldoen, maar er blijkt veel mis.

’Grote urgentie’

De inspectie heeft de staat van de waterkeringen in verschillende categorieën ondergebracht. 38 procent van de trajecten voldoet aan de norm, maar bij 62 procent van de trajecten wordt de norm niet gehaald. In 26 procent van de trajecten zakken de waterkeringen zelfs door de laagste ondergrens en moeten verbeteringen met grote urgentie worden doorgevoerd. Vooral rond rivieren nabij de grens met Duitsland zijn de ’potentiële risico’s’ bij een overstroming ’zeer groot’, staat in het rapport. Het gaat dan vooral om dijkringen 42 (nabij Ooij en Millingen) en 48 (nabij Doesburg en Doetinchem).

„De gevolgen van het doorbreken of falen van een primaire waterkering kunnen heel groot zijn. Dan gaat het om fysieke en economische schade, maar ook om mensenlevens”, schrijft de inspectie aan minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). „Vanwege deze grote gevolgen is het belangrijk dat deze keringen een hoog niveau van bescherming bieden.”

Reactie minister

Minister Harbers laat in een reactie weten dat de beoordelingen ’in lijn zijn met de verwachtingen’. Hij erkent dat er werk aan de winkel is. „Mede door de stijgende economische waarde in veel gebieden, nieuwe kennis over sterkte van dijken en de verwachte klimaatverandering voldoet een groot deel van de keringen nog niet aan de nieuwe, deels strengere normen.”

Volgens Harbers zijn de normen ’gericht op de situatie in de toekomst’ en werkt Rijkswaterstaat samen met waterschappen voortdurend aan de waterkeringen. „Om ons land veilig te houden, is het essentieel om te blijven werken aan waterveiligheid. Dit werk is nooit af. De beheerders hebben tenslotte ook de zorgplicht om als het nodig is maatregelen te treffen in het beheer en onderhoud van de keringen.”

Dat er miljardeninvesteringen nodig zijn, lijkt dan ook evident, maar het is nog onduidelijk hoeveel geld exact nodig is. Daarover gaat Harbers de komende maanden in gesprek met Rijkswaterstaat en de waterschappen.