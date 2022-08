Maatregel tegen hoge energierekening voor armen in Amsterdam

Kopieer naar clipboard

Ter illustratie: een debat in de Amsterdamse gemeenteraad Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Arme huishoudens in Amsterdam krijgen financiële ondersteuning om energiezuinig witgoed aan te schaffen, meldt de gemeente. De regeling houdt in dat mensen hun koelkast of wasmachine kunnen inruilen voor een energiezuiniger exemplaar met een korting van 275 euro per apparaat.