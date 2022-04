Britse politicus stapt op na porno bekijken: ’Eerste keer was toeval, tweede keer bewust’

Het 65-jarige parlementslid was vrijdag al geschorst voor de duur van het onderzoek tegen hem. Twee vrouwelijke partijgenoten hadden bij twee verschillende gelegenheden gezien dat hij porno keek in het parlement. Medeparlementariërs hadden opgeroepen Parish uit de fractie te zetten. De Conservatieve premier Boris Johnson noemde het gedrag van Parish onacceptabel en mogelijk een reden voor ontslag.

Parish zei zaterdagochtend nog tegen verslaggevers dat hij per ongeluk porno had geopend op zijn telefoon. Hij zei ook dat hij de uitkomsten van het onderzoek wilde afwachten. Onder druk van de toenemende kritiek heeft hij alsnog besloten af te treden, zei een lokale partijwoordvoerder tegen Sky News.

Tractors

In een interview met BBC zei hij: „Het is ergens wel grappig: ik was naar tractors aan het kijken. Plots belandde ik op een website met een wat gelijkaardige naam en ik heb even zitten kijken. Dat had ik niet moeten doen. Maar mijn grootste misdrijf is dat ik er nog een tweede keer naartoe gesurft ben. Dat was bewust. Wat ik deed, was volledig verkeerd. Ik zat fout, ik was stom.”

Op 5 mei zijn er in het Verenigd Koninkrijk gemeentelijke en regionale verkiezingen. Johnsons partij gaat gebukt onder schandalen, onder meer wegens het overtreden van de coronaregels en grensoverschrijdend gedrag van politici.