Meer geld voor ambulancepersoneel

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Ambulancemedewerkers krijgen nog over het lopende jaar meer loon, meldt FNV Zorg & Welzijn na overleg met de werkgevers. Ze gaan volgend jaar ook met hun salaris in de pas lopen met de cao voor de ziekenhuizen, die beter is. Waar het allemaal concreet op neerkomt, wil de woordvoerder nog niet zeggen.