Trump: ik kan mezelf amnestie verlenen

Trumps advocaat Rudy Giuliani zei eerder dat de president ,,waarschijnlijk'' het recht heeft zichzelf een straf kwijt te schelden. Hij voegde toe dat zoiets vanuit een politiek oogpunt ondenkbaar zou zijn. Trump beaamde op Twitter dat hij niet verwacht de presidentiële bevoegdheid op zichzelf te gebruiken. ,,Waarom zou ik dat doen als ik niets fout hebben gedaan?'', vroeg hij zich af.

De president uitte ook stevige kritiek op de aanstelling van speciaal aanklager Robert Mueller. Deze voormalige directeur van de FBI onderzoekt onder meer of campagnemedewerkers van Trump in de aanloop naar de verkiezingen hebben samengespannen met de Russen.

,,De benoeming van de speciale aanklager is volledig ongrondwettig!'', schreef Trump. ,,Desondanks spelen we het spelletje mee, omdat ik, in tegenstelling tot de Democraten, niets heb misdaan.'' De president heeft leden van de oppositiepartij verweten zich schuldig te maken aan een ,,heksenjacht''.

Vanuit beide kanten van het politieke spectrum is kritisch gereageerd. Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, zei dat het onwenselijk zou zijn als een president zichzelf amnestie geeft. De Democratische afgevaardigde Ted Deutch denkt zeker te weten dat dat ook niet mogelijk is. ,,U kunt uzelf niet pardonneren'', reageerde hij via Twitter. Hij wees Trump erop dat die geen vorst met absolute macht is. ,,Laat mij u er even aan herinneren dat we niet in een koninkrijk leven en dat u geen koning bent.''

De president blikte maandag ook terug op zijn eerste vijfhonderd dagen in het Witte Huis. ,,We hebben veel bereikt. Volgens velen zelfs meer dan enige andere president in zijn eerste vijfhonderd dagen'', concludeerde Trump, die zijn wapenfeiten opsomde. Hij noemde onder meer belastingverlagingen, het terugdringen van bureaucratie, beter beveiligde grenzen en ,,de beste economie en werkgelegenheid ooit''.