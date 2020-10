Kuipers: Tweede coronagolf wordt langer

„De vorige keer was het heel veel, maar duurde het een week of zes, toen was de grootste piek weer over”, zei Kuipers zaterdag tijdens een online PvdA-bijeenkomst in het Amsterdamse Bimhuis. „Nu lijkt het erop alsof we er rekening mee moeten houden dat het een veel langere periode gaat worden, misschien wel het hele winterseizoen.”

Kuipers herhaalde de vrees voor de gevolgen voor niet-coronapatiënten. Door de druk op het zorgpersoneel lukte het afgelopen voorjaar niet om iedereen op tijd diagnoses te geven voor bijvoorbeeld kanker of hartfalen. Er ontstond door de coronadrukte een stuwmeer aan uitgestelde operaties.

Kuipers stelt dat de naleving van coronaregels beter moet om te voorkomen dat er weer een nieuwe lockdown nodig is. PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat het kabinet te laat heeft ingegrepen en dat de crisis na de zomer niet goed is aangepakt. De sociaaldemocraat deed een oproep: „Het gerommel met dringende adviezen moeten stoppen. Verplicht het dragen van mondkapjes en maak duidelijk waar het nodig is.”