Abdelhak Nouri aan de bal toen hij nog kon voetballen voor Ajax. Ⓒ ANP

Het is een welles-nietes-spelletje: is Ajax verantwoordelijk voor het hersenletsel van Abdelhak Nouri? Ja, zegt de familie Nouri, nee zegt Ajax. Waar draait het om? En hoe kansrijk is een arbitragezaak bij de KNVB?