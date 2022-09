Premium Het beste van De Telegraaf

Queen droeg altijd een tas: ’Ze gaf er geheim signaal mee’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Randwijk - Nooit werd de Queen zonder tas gezien en aangezien tassen en broekzakken voor Yoeke Nagel open boeken zijn, vragen we deze damestasjeslezer wat erin zat. De discretie-zelve vertelt ze alleen met terughoudendheid over het tasje van koningin Elizabeth. „Ik breng tasjesdraagsters nooit in verlegenheid. De inhoud is heel persoonlijk en privé, niet voor niets zeggen we tegen kleutertjes: ’Niet in oma’s tas zitten!’ Maar nu koningin Elizabeth geen last meer kan hebben van mijn analyse, durf ik wel een paar dingen te onthullen.”