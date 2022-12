Oekraïense ambassade in Nederland ontvangt bloederig pakket met dierenogen

Bij de Oekraïense ambassades in Hongarije, Polen, Kroatië en Italië werden ook zulke pakketten bezorgd, evenals bij consulaten in Napels, Krakau en het Tsjechische Brno. De pakketten zijn gedrenkt in een vloeistof met een kenmerkende kleur en geur, schreef een woordvoerder van het Oekraïense ministerie op Facebook.

Mogelijk houden de zendingen verband met de steun van de betreffende landen aan Oekraïne. De regering in Kiev deed al een oproep aan al zijn ambassades om extra veiligheidsmaatregelen te treffen nadat in Spanje de afgelopen dagen bombrieven waren verstuurd naar de ambassades van Oekraïne en de VS in Madrid.

Een medewerker van de Oekraïense ambassade raakte lichtgewond. Premier Pedro Sánchez kreeg eerder een brief met een ontvlambare stof. Ook bij het Spaanse ministerie van Defensie, een luchtmachtbasis en een wapenfabrikant in Zaragoza werd een bombrief bezorgd.

Vlam

Spaanse media melden dat de zelfgemaakte explosieven slechts kleine hoeveelheden pyrotechnisch materiaal bevatten, die bij het openen een vlam veroorzaken. Een verband tussen de brieven en de Spaanse steun aan Oekraïne wordt niet uitgesloten.

Het Oekraïense consulaat in de Tsjechische stad Brno werd eerder op de dag geëvacueerd vanwege de verdachte post. De Tsjechische politie riep medewerkers van alle consulaten en ambassades en wapenbedrijven in NAVO- en EU-landen op uiterst voorzichtig te zijn bij het afhandelen van post. De regering in Praag is een van de felste steunpilaren van Kiev.