Man breekt enkel, hond hinkt uit sympathie mee: ’340 euro uitgegeven bij dierenarts’

De man plaatste beelden op Facebook waarop te zien is hoe hij met krukken loopt terwijl hij zijn hond Bill uitlaat. Bill tilt zijn linker voorpoot op tijdens het lopen waardoor hij hinkt. „Hem mankeert niets, hij doet dit uit sympathie”, zo schrijft Jones bij de beelden.

De video is inmiddels tienduizenden keren gedeeld. Jones en zijn vriendin mochten in de Britse ontbijtshow This Morning hun verhaal doen. „Bill is zonder meer mijn soulmate. Hij houdt me constant in de gaten. Het filmpje dat ik online zette is een ongelooflijk succes. Mensen worden er, zeker in deze tijd, vrolijk van.”

Toch gelooft niet iedereen dat het hinken van Bill uit liefde gebeurt. Een gedragsdeskundige voor dieren laat weten: „Ik zou het baasje het advies geven om een second opinion te vragen aan een andere dierenarts. Er zijn veel dingen die niet zichtbaar zijn op een röntgenfoto die dit kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld iets kleins als een doorn in de voet.”