Toeristen in zuiden van Turkije geëvacueerd wegens bosbranden: minstens 4 doden en 200 gewonden

Beelden tonen zwarte rookpluimen uit het bos rond Manavgat, dat zo’n 75 kilometer ten oosten van de toeristische stad Antalya ligt. Burgemeester Sukru Sozen zei dat de vlammen zich hadden verspreid tot in het centrum van de stad, waar veel gebouwen werden geëvacueerd. „Het is op dit moment nog onmogelijk om de omvang van de schade te bepalen. Ook verschillende dorpen werden getroffen. We hebben nog nooit zoiets gezien”, zei Sozen aan Habertürk.

Tien personen die gestrand waren in een dam nabij Manavgat werden gered. Achttien dorpen in de omgeving moesten ontruimd worden vanwege rookoverlast en ook in naburige provincies moesten dorpen en hotels worden geëvacueerd.

Tekst loopt door onder de tweet.

In de provincie Mugla kwamen de vlammen tot zo’n 40 meter van de huizen en hotels in Marmaris en bereikten ze de tuinen van twee vijfsterrenhotels in de buurt van Milas. Daar evacueerde de politie uit voorzorg de vakantiegangers op het strand. Sommige booteigenaren hielpen toeristen ontkomen. Ook in Bodrum kwam het vuur dicht bij de hotels en moesten toeristen geëvacueerd worden. De vlammen naderden er het stadscentrum.

Tekst loopt door onder de tweet.

Op meerdere plaatsen zijn huizen verwoest en in sommige wijken werd de stroom afgesneden.

In de hoofdstad Istanbul sloeg volgens berichten op sociale media in de nacht van donderdag op vrijdag ook een brand in een restaurant over op het omliggende bos.

Zeker vier doden

Minstens drie personen kwamen om in de provincie Antalya, volgens minister van Land- en Bosbouw Bekir Pakdemirli. Osman en Sehir Kardas lieten het leven in de regio van Manavgat, nadat ze nog geprobeerd hadden hun schapen weg te leiden. Toen het vuur dichterbij kwam, verstopten ze zich uit angst in hun huis, zegt hun zoon. „Mijn vader belde en zei: ’Het vuur heeft het huis omsingeld.’” De lichamen van zijn ouders werden in de keuken en in het toilet gevonden. Er wordt onderzocht waarom de deuren van hun huis op slot waren.

In de buurt van Akseki overleed een 82-jarige man die alleen thuis was, terwijl zijn dorp geëvacueerd werd, meldt Anadolu. Er zou volgens het staatspersagentschap intussen nog een vierde dode gevallen zijn in de provincie.

Tekst loopt door onder de foto.

De 25-jarige Sahin Akdemir kwam om terwijl hij de brandweer probeerde te helpen. Ⓒ RR

Ook in Marmaris, in de provincie Mugla, liet een burger het leven, meldde minister Pakdemirli. CNN Türk bericht dat de 25-jarige Sahin Akdemir, die in de toeristische sector werkte, zoals veel burgers de brandweer aan het helpen was. Hij deed dat in het toeristenresort Icmeler, vlakbij Marmaris. Toen hij met zijn motorfiets water probeerde te brengen naar brandweerlui, raakte hij omsingeld door de vlammen.

Een tweehondertal personen zou gewond zijn geraakt bij de branden en naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Wind bemoeilijkt blussen

Er zijn, vooral in het zuiden van Turkije, tientallen brandhaarden die de laatste dagen zijn ontstaan, onder meer in de regio’s van Antalya, Alanya, Mersin en Adana. Een groot deel van de bosbranden is inmiddels onder controle, maar op zeker 10 plaatsen woedt het vuur wel nog, meldt staatspersbureau Anadolu. Minister Pakdemirli meldde donderdagavond laat op Twitter dat zo’n 20 van de 63 branden nog niet onder controle zijn.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ ANP / HH

Zo’n 4.000 brandweerlieden bestrijden de branden vanop de grond en vanuit de lucht, met onder meer 38 helikopters en 3 vliegtuigen. De bluswerken worden gehinderd door aanhoudende harde wind.

Aangestoken

De Turkse regio’s kampen met een hittegolf en er staat veel wind, terwijl het erg droog is. Daardoor kon het vuur zich snel verspreiden. Brandweer en meteorologen vermoeden dat alle branden zijn aangestoken of minstens onopzettelijk zijn veroorzaakt door mensen.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ ANP / HH

Tal van geruchten gaan rond over wie de branden startte. Zo klonk het even dat twee opgepakte „PKK-terroristen” achter een van de brandhaarden zaten, maar dat werd later ontkracht. In Marmaris zou de brand volgens getuigen veroorzaakt zijn door twee spelende kinderen van 8 en 10 jaar. Dat wordt onderzocht.

In Manavgat had de politie de grootste moeite om twee mensen te evacueren van wie inwoners vermoedden dat ze de bosbrand aanstaken. Een woedende menigte viel de twee aan en stak later hun wagen in brand. De brandweer bluste het voertuig, en oproerpolitie werd ter plaatse gestuurd in een poging de zowat drieduizend burgers uiteen te drijven. Volgens de autoriteiten is nog niet duidelijk of de twee geviseerde personen iets te maken hebben met de bosbrand.

Ook Frankrijk, Spanje en Italië

Zowel het noordoosten van Spanje als het zuidwesten van Frankrijk en verschillende regio’s in Italië zijn ook getroffen door bosbranden.

Ten westen van Barcelona is al meer dan duizend hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd. De vlammen hebben tot nu toe 1.100 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd, zo meldde de Catalaanse dienst voor bosbeheer. Volgens lokale media gaat het om de grootste natuurbrand van het jaar in het bosrijke Catalonië. As heeft al delen van Barcelona bereikt.

Bekijk ook: Nederlanders in het nauw door grote bosbranden aan Turkse kust

De Italiaanse hulpdiensten hebben donderdag hun inspanningen voortgezet om de groeiende bosbranden in het land onder controle te krijgen. Op dit moment zijn er volgens de brandweer ongeveer 240 branden.

De Italiaanse regio’s hebben maar liefst 34 verzoeken om bijstand van blusvliegtuigen ingediend, heeft de Italiaanse civiele bescherming donderdag bevestigd. De oproepen kwamen uit Calabrië in het zuiden, Lazio, waar de hoofdstad Rome ligt, en de eilanden Sicilië en Sardinië. De droogte, de warmte en de harde wind hebben de branden in de afgelopen dagen aangewakkerd.

Noord-Italië daarentegen kent een ander soort noodweer, met zware regenval die overstromingen veroorzaakt. De provincies langs het Comomeer in Lombardije zijn het zwaarst getroffen.