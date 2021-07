Waterschade Duitsland gaat in de miljarden lopen

Regeringsbronnen hebben tegen persbureau DPA gezegd dat de schade aan de wegen en het treinnetwerk al zeker 2 miljard euro is. Volgens de regionale krant Rheinische Post is maar 43 procent van de getroffen huizen in Noordrijn-Westfalen verzekerd tegen dit soort schade. Een bank in de regio heeft berekend dat verzekeraars zeker 2,5 miljard euro moeten uitbetalen door de overstroming. Daarbovenop komt nog de schade aan onverzekerde huizen.

De regering zegt bezig te zijn met het opstellen van een fonds voor getroffen mensen. De details daarover worden besproken zodra alle schade is opgenomen.

Het herstellen van de schade kan nog maanden gaan duren. Eerst moet alles worden opgeruimd en daarna weer worden opgebouwd. Verkeersminister van Noordrijn-Westfalen Hendrik Wüst zegt tegen Rheinische Post dat dit allemaal snel moet gebeuren en dat het zonder bureaucratie moet.

Dodental

Het dodental in Duitsland staat momenteel op 164.

117 mensen kwamen om in Rijnland-Palts en 47 in Noordrijn-Westfalen. Er worden nog steeds mensen vermist in Duitsland. Zeker 30.000 mensen zitten nog altijd zonder elektriciteit.

Alarmsysteem

In Duitsland was veel kritiek op het alarmsysteem. Hoewel er werd gewaarschuwd voor extreem noodweer, werd er te laat ingegrepen door de overheid, vinden veel inwoners van getroffen regio’s. De regering heeft al toegezegd het systeem te evalueren. Volgens Seehofer betekent het niet dat alles nu centraal geregeld gaat worden. „Daar wordt het niet per se beter van.”