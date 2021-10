Rijke hoteleigenaar (33) sterft in Londen na avondje uit in exclusieve nachtclub

Chadha stortte zondagochtend in in een exclusieve wijk van Londen, enkele uren nadat hij een bezoekje had gebracht aan nachtclub Annabel’s. De politie zal – gezien de jonge leeftijd van de man – vermoedelijk een onderzoek starten naar zijn overlijden, maar volgens een bron dicht bij de familie overleed de man aan natuurlijke oorzaken, meldt de Daily Mail. Het eerste onderzoek zou uitwijzen dat het om een hartaanval ging, maar de familie van de man heeft nog geen officieel uitsluitsel gekregen.

Vivek Chadha tijdens een ontmoeting met voormalig Brits premier Theresa May in 2019.

Chadha was amper twee maanden geleden getrouwd, met het 29-jarige model Stuttee Chaddha. Die gelegenheid ging gepaard met een week vol feestelijkheden. „Er zijn geen woorden om te beschrijven wat er gebeurd is”, aldus Stuttee. „Ik ben in shock, ik probeer nog altijd te begrijpen wat er gebeurd is. We waren amper acht weken getrouwd, en nu moet ik het verlies van de liefde van mijn leven verwerken.”

Vivek Chadha stond aan het hoofd van de Nine Group, een bedrijf dat 18 hotels beheert. Hij onderhield contacten met hooggeplaatste politici van de Conservatieve Partij, zoals David Cameron en Theresa May.