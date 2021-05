Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt naar 2600

Binnenland

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt tot 2704, hoogste stand sinds 7 januari

Het aantal in de Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is tot 2704 gestegen, een toename van zo’n honderd zieken in een dag. Het gaat om de hoogste peiling sinds 7 januari, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal nieuwe coronagevallen is gedaald.