Ruim 5500 nieuwe besmettingen, maar cijfers beïnvloed door storing

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 46.673 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 6668 bevestigde besmettingen per dag. Het weekgemiddelde was de afgelopen veertien dagen niet zo laag, wat mogelijk wordt veroorzaakt door de storing. Het aantal besmettingen op zaterdag is bijgesteld naar 5819, ook deze cijfers zijn lager door de storing.

Amsterdam telde met 381 de meeste positieve tests. Rotterdam volgt, daar kregen 266 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag werden 193 besmettingen vastgesteld en in Nijmegen waren het er 124.

Het aantal gemelde sterfgevallen was het afgelopen etmaal drie. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 123 sterfgevallen, wat neerkomt op bijna 18 per dag.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt naar 2600

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag 2600 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 38 minder dan zaterdag toen de daling van het aantal coronapatiënten inzette na zes dagen van stijging. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal Covid-patiënten op de intensive care is met zeven gedaald naar 804. Dat schommelt al ruim twee weken tussen de 800 en 850.

Ⓒ ANP/HH

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling daalde het afgelopen etmaal met 31 patiënten naar 1796.

De instroom is gedaald ten opzichte van afgelopen dagen. Afgelopen etmaal zijn 214 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. Dat waren er op zaterdag nog 320.