Profiel Spijtoptant en maffiabaas Raffaele Imperiale begon criminele carrière in Amsterdam

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Archiefbeeld: Raffaele Imperiale in de straten van Madrid.

Rome - Maffiabaas en topdrugshandelaar Raffaele Imperiale, die nu wil samenwerken met justitie in Italië, is zijn criminele carrière begonnen in Amsterdam. Hij woonde ruim tien jaar in ons land en spreekt Nederlands. Hij zou volgens justitie een driemanschap hebben gevormd met Ridouan Taghi en Rico ’de Chileen’ R., die leiding gaf aan een criminele organisatie die verantwoordelijk was voor moorden, drugshandel op topniveau en witwassen.