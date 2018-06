Vermiste Fiona (44) na half jaar teruggevonden in bedevaartsoord Lourdes

Meiland (44) verdween op 19 december van de aardbodem. De Emmense werd voor het laatst gezien in het Onze Lieve Vrouwe Ter Nood-klooster in Heiloo. Haar wanhopige familie zocht uit alle macht naar gouden tips. Ook de stichting tastte in het duister over de verblijfslocatie van Meiland. Met de moed der wanhoop schakelden de betrokkenen een team met reddingshonden in bij Heiloo, waar haar laatste telefoonsignalen vandaan kwamen. Maar het was tevergeefs. Tot nu.

“Ik was flabbergasted.” Blankwaard kon het haast niet geloven toen ze het mailtje van de pater las. “Eerst werd ik wantrouwig. We hadden al vaker onjuiste tips gekregen. Maar toen ik las dat ze in Lourdes zat en een pater ons tipte, geloofde ik het. Dat was typisch iets voor Fiona.” De pater stuurde foto’s naar de recherche, waarna de familie bevestigde dat het Meiland was.

Volgens Blankwaard wil Meiland absoluut niet terugkeren naar Nederland. De vrouw kampt al langer met depressies en was al eens eerder vermist.