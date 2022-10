Professor Hans Galjaard (87) overleden

Medio jaren zeventig van de vorige eeuw raakte hij betrokken bij de oprichting van de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties op het gebied van aangeboren en erfelijke aandoeningen (VSOP). Van daaruit is veel aandacht besteed aan voorlichting daarover. Galjaard heeft volgens het Erasmus bijna duizend voordrachten gehouden in alle continenten. Ook werkten zijn organisatie en hij mee aan meer dan vijftig televisieprogramma’s, bijvoorbeeld bij de NCRV over nieuwe technieken voor prenatale diagnostiek en morele dilemma’s.

In 2011 maakte Galjaard voor Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam een tentoonstelling over ’Schoonheid in de wetenschap’, zoals de titel ook luidde. Hans Galjaard is de vader van omroepman Erland Galjaard.