OUDEMIRDUM - Het wordt voornamelijk vermaak in de regen tijdens de herfstvakantie die zaterdag begint. De meeste Nederlanders blijven door de coronabeperkingen thuis of gaan er noodgedwongen op uit in eigen land. Dagattracties en bungalowparken zijn in trek, maar ook de caravan of blokhut op een (boeren)camping, blijkt uit een rondvraag.