Alle negen Eindhovense terreurverdachten vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie had eerder al vrijspraak geëist tegen zeven verdachten. Tegen Marwan M. en Mohammad G., allebei 27 jaar oud, eiste justitie vier en drie jaar cel. Tijdens een lockdown in 2021 trainden ze in een garagebox, omdat sportscholen vanwege corona dicht waren. Tijdens de trainingen zouden M. en G. de anderen hebben opgejut. De rechtbank sprak hen echter ook vrij.

Gedurende de behandeling van de zaak, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, werd duidelijk dat de terreurverdenking steeds meer op losse schroeven kwam te staan. Verdachten en hun familie en vrienden vielen elkaar na de uitspraak uitgebreid om de hals.

Intentie

Volgens de rechtbank blijkt uit niets wat de intentie was van de verdachten. „U heeft zich wel lange tijd en intensief verdiept in IS-propaganda en -retoriek, maar niet is gebleken dat daardoor een radicaliseringsproces bij u heeft plaatsgevonden.” De rechtbank verder: „Een hechte vriendengroep kan niet meteen als terroristisch samenwerkingsverband worden aangemerkt.”

De groepsleden, tussen 19 tot 32 jaar oud, bekeken samen IS-filmpjes en instructievideo’s over het maken van wapens en bommen en spraken over aanslagen. Wapens of explosieven zijn alleen niet gevonden. Ook waren er volgens de rechtbank geen concrete plannen of data voor een aanslag. Er zijn op hun telefoons of in hun omgeving ook geen aanwijzingen gevonden dat ze daadwerkelijk de intentie hadden om een aanslag te plegen.

De mannen ontkenden zelf ook dat ze serieus bezig waren met een aanslag. Ze erkenden foute opmerkingen te hebben gemaakt, maar dat zou puur in een „jolige en grappende sfeer” zijn geweest.

De advocaat van de hoofdverdachte noemde de vrijspraak terecht. „Het is fijn dat de rechtbank heeft vastgesteld dat cliënt en de anderen geen snode plannen hadden.”