Politiemol krijgt ook in hoger beroep vijf jaar cel

Twee jaar geleden kreeg hij bij de rechtbank ook al vijf jaar cel. Het Openbaar Ministerie had dat nu ook weer geëist. Ook mag M. tien jaar lang niet meer als ambtenaar werken.

Behalve M. werden nog twee mannen veroordeeld. Tussenpersoon Mark S. kreeg drie jaar cel en een afnemer kreeg een halfjaar cel. Een andere vermeende afnemer werd vrijgesproken.

Het gerechtshof zei dat M. „het vertrouwen in de politie heeft geschaad.” Ook frustreerde hij een aantal politieonderzoeken, waardoor verdachten de dans konden ontspringen. „Hij zou zich dit zwaar moeten aanrekenen, maar daarvan is niets gebleken. Integendeel: hij zei geen vragen te willen beantwoorden en sprak slecht over de collega’s die hem wilden oppakken.”

De advocaat-generaal is „tevreden” met het arrest. Hij zei dat hij gaat overleggen over hoe Mark M., die momenteel in Oekraïne woont, zijn straf kan gaan uitzitten. „De vorige keer ging dat ook goed. Er is nu alleen de moeilijkheid dat hij vanwege corona niet mag reizen.” Na de veroordeling bij de rechtbank meldde M. zich ook gewoon op het politiebureau. Door een fout bij justitie kwam hij echter eerder vrij dan de bedoeling was. M. woonde de rechtszaak twee weken geleden bij via een videoverbinding.