De familie van Abdelhak Nouri laat zich vertegenwoordigen door een advocatenkantoor evenals AFC Ajax, en dat is er eigenlijk geen andere oplossing meer mogelijk dan een juridische strijd. Er zijn daarom in deze alleen maar verliezers, triest is het echter dat in de mede door de advocaten opgestelde verklaring nu zelfs alle voetballers bij Ajax erbij betrokken worden, als zouden zij nu het zelfde risico lopen.

Ben Janssen, Haarlem