Bewoners gered door koolmonoxidemelder in Volendam

Volgens de woordvoerder gaat het om vijf leden uit een gezin. Zij zijn allemaal voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gegaan.

„Na het afgaan van de melder zijn de bewoners naar buiten gegaan. Daar zijn ze door ambulancepersoneel gecontroleerd en toen is besloten om ze voor verder onderzoek naar het ziekenhuis te brengen”, zegt de woordvoerder.

„De door de brandweer gemeten concentraties koolmonoxide in het pand waren zeer hoog. Het feit dat ze een koolmonoxidemelder hadden, heeft hun leven gered. Dit incident laat maar weer zien hoe belangrijk het is om een dergelijke melder in huis te hebben.”