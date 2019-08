’Holbewoner’ biedt lessen hoe Neanderthaler te worden

Het hoeft maar honderd dollar te kosten en een trip naar de Italiaanse Alpen: een overlevingscursus van Camia. Deelnemers leren, gekleed in dierenhuiden, rotsen en bomen te beklimmen en jagen op blote voeten met een speer naar vissen. „Ik laat ze zien hoe Neanderthalers leefden, wat ze aten, hoe ze vuur aanstaken, een speer gebruikten”, zegt Camia in gesprek met The New York Post. „Ik laat ze zien hoe ze een basisuitrusting kunnen gebruiken om te koken.”

De survivalcoach heeft een enorm respect voor de leefwijze van onze oude voorvaderen. „Hij vond het vuur uit. Hij kon zich aan alle weersomstandigheden aanpassen”, vertelt hij over de Neanderthaler - die volgens wetenschappers zo’n veertigduizend jaar geleden op aarde leefde. „Hij was een nomade die zich veel bewoog, in grotten woonde, maar ook wist hoe hij kleine schuilplaatsen moest bouwen.”

Guido Camia tijdens een van zijn tochten als Neanderthaler. Ⓒ AFP

Bekijk ook: Preppen voor het einde der tijden

Rantsoen

Bij de cursus voor beginners wordt ’genoeg’ eten verstrekt. Maar wie in het diepe gegooid wil worden, zal zelf op zoek moeten naar voedsel. „Dat maakt mensen duidelijk dat het brein de meeste energie verbruikt. Zelfs heel eenvoudige berekeningen worden moeilijk na drie dagen zonder voedsel”, aldus Camia.

Bekijk ook: Met dit pakket overleeft je gezin een jaar