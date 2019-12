Den Haag paraat: Duindorp afgegrendeld

In Duindorp worden ongeregeldheden verwacht nadat het gemeentebestuur besloot om heen vreugdevuren op het strand meer toe te laten. Daarna was het lang onrustig in de volksbuurt.

Ook op Oudjaarsavond ging het hier en daar mis: fotografen van persbureau ANP en calamiteitensite Regio15 werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Eén van hen heeft daardoor last van een piep in de oren.

Desondanks is was het rond 22.00 uur nog redelijk rustig in de wijk. Er stonden vuurkorven met bewoners die aan het bier zaten en overal liepen jongeren door de wijk die soms zwaar vuurwerk afstaken. Ook zijn er al wat vuren midden op de weg ontstoken.