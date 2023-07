Spookrijdende Pool (19) met brommer van de A2 gehaald bij Boxtel

Ⓒ Verkeerspolitie Oost-Brabant

Boxtel - Een 19-jarige Poolse man is vrijdagmorgen van de A2 bij Boxtel geplukt door agenten. De tiener reed met een Poolse brommer, met een maximumsnelheid van 45 km/uur, in de verkeerde richting, over de vluchtstrook.