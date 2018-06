Oordeel zelf: NPO-plan betaalmuur bestaat echt

De NPO stelt dat het ’iets wil rechtzetten’. „Het beeld dat programma’s niet meer gratis te zien zouden zijn en achter een betaalmuur zouden verdwijnen, klopt niet.” Op pagina 38 van het Jaarplan Video 2019 is echter te lezen: „Hele dramaseries (ook aankoop) op NPO Start Plus te bingewatchen na lineaire uitzending eerste aflevering.”

Met het voornemen uit het Jaarplan wordt tv een leesmap van zes weken oud. Wie het product hagelnieuw wil afnemen, moet daarvoor dus wel degelijk betalen. Dat terwijl er al riant voor ís betaald: zelfs in het zuinigste scenario gaat er komend jaar 740 miljoen euro uit Den Haag naar de NPO, meer dan wat de luchtmacht en de marine krijgen.

’Alles gratis op NPO Start’

Vervolgens schrijft de NPO: „Net als nu zijn programma’s die op NPO 1, NPO 2 en NPO 3 worden uitgezonden, minstens een week lang terug te zien via het gratis NPO Start. Dat is nu zo, en dat blijft ook volgend jaar zo.”

Dat verklaart niet waarom er op pagina 28 van het Jaarplan valt te lezen dat ’documentaires na uitzending on demand op NPO Start Plus’ zullen verdwijnen. NPO Start Plus is geen NPO Start: voor die laatste dienst hoeft niet betaald te worden, voor die eerste wel.

Op pagina 44 geeft de NPO meer duidelijkheid: „NPO Start en NPO Start Plus moeten uitblinken in Nederlandse content van hoge kwaliteit - iets wat mondiale aanbieders (nog) niet doen - en de genres die kijkers het meest on demand kijken: talkshows (’het gesprek van de dag’) met name op NPO Start, dramaseries, documentaires en content voor kinderen op NPO Start Plus.”

Daarmee levert de NPO zelf het bewijs dat NPO Start Plus niet in het verlengde staat van NPO Start, maar ernaast. Wie bereid is om twee keer te betalen, krijgt straks meer te zien dan wie het al wel genoeg vindt dat er honderden miljoenen aan belastinggeld naar Hilversum worden overgemaakt.

’Kostendekkend’

De prijs van NPO Start Plus (2,95 euro per maand) verdedigt de publieke omroep door te wijzen op de meerprijs van online rechten. „Om programma’s langer dan 7 dagen programma’s beschikbaar te kunnen stellen, moeten we soms nieuwe rechten inkopen bij de producent van dat programma. Dat kan de NPO niet financieren uit de beschikbare budgetten.”

Ze schrijft verder: „Daarom zijn we begonnen met NPO Start Plus. We vragen hier een vergoeding voor van 2,95 euro per maand waarmee we de extra rechten kunnen betalen. Wij mogen hier geen winst op maken. Abonnees van NPO Start Plus krijgen daarnaast een betere beeldkwaliteit én krijgen geen advertenties te zien.”

Het is uit de jaarcijfers van de NPO niet op te maken of de huidige prijs puur kostendekkend is, maar het klopt wel dat het vaak extra geld kost om een programma online te mogen aanbieden. Maar in de plannen valt te lezen (pagina 44): „Abonnementsgelden van NPO Start Plus moeten op termijn de dalende Ster-inkomsten helpen compenseren. Het biedt ons zo de kans in te spelen op de transitie van (bijna alleen) advertentiegedreven televisie, naar (steeds meer) abonnementgedreven video.”

Prijsverhoging

Mocht de NPO over de huidige prijs van NPO Start Plus wél de waarheid spreken en daarmee alleen de kosten betaald kunnen worden, dan moet de kijker zijn borst blijkbaar nat maken. Want in de plannen staat geen woord Sanskriet. Als er straks niet aan het vernieuwde NPO Start Plus verdiend wordt, worden de dalende Ster-inkomsten immers nooit gecompenseerd. Moeten hieruit opgemaakt worden dat er een prijsverhoging komt?

Het is teleurstellend dat de NPO vrijdag nog niet wilde bevestigen dat er überhaupt een conceptversie van de plannen voor volgend jaar bestaat, en daar nu overheen gaat door de inhoud te ontkennen.

Om die reden kan De Telegraaf niet anders dan het hele rapport van 109 pagina’s, inclusief de summiere financiële onderbouwing, online te gooien.