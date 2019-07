Den Haag - Schimmige donaties aan politieke partijen. In de Tweede Kamer zeggen politici dat ze daar paal en perk aan willen stellen met strengere regels. Maar in de praktijk blijken veel partijen niet zoveel op te hebben met die regels. Ze tonen zich bereid om de wet te omzeilen of te overtreden als er geld wordt geboden, blijkt uit undercover-onderzoek van deze krant.