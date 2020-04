Prinses Ariane leent jurkje van Amalia

Het jurkje van prinses Ariane hebben we eerder gezien. Het was grote zus Amalia die het kanten exemplaar van modeketen Zara eerder droeg, zo meldt Josine Droogendijk. Amalia droeg de jurk in de zomer van 2016 tijdens het fotomoment in de tuin van Landgoed De Horsten in Wassenaar. Ze liep toen op krukken omdat ze haar enkel verstuikt had.

Amalia droeg deze keer een gele off-shoulder jurk van Lisa Marie Fernandez. Ze combineerde ze met eveneens gele sleehakken.

Ⓒ ANP

Koningin Máxima stal de show in een jumpsuit van het Londense merk Seren. De riem is van NATAN, een van de favoriete merken van de koningin. De rode schoenen zijn van Miu Miu.

Prinses Alexia droeg een witte blousejurk van een nog onbekend merk met een brede zwarte riem om de taille.

Wat bij koning Willem-Alexander opviel, was dat hij zonder stropdas voor de camera’s verscheen.