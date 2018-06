Uitslag Stelling: ’Zelf broekriem aanhalen’

De publieke omroep wil een betaalde ’on demand-service’ opzetten in de hoop daarmee de teruglopende advertentie-inkomsten en het krimpende budget uit Den Haag te compenseren. Ook de kabelaars moeten meer gaan betalen om de NPO-kanalen te mogen doorgeven. De overgrote meerderheid vindt dit een slechte zaak en vindt dat de NPO eerst maar eens in de eigen uitgaven moet gaan snoeien.

„Er is zoveel verspilling bij de NPO en er worden vaak slechte programma’s gemaakt. Ik ga geen extra geld hiervoor betalen”, zo verwoordt iemand de mening van velen.

Met name de hoge salarissen bij de omroep zitten iedereen dwars. In 2017 verdienden 31 omroepbazen en presentatoren meer dan een ministerssalaris van 181.000 euro. De respondenten willen dat daar eerst paal en perk aan wordt gesteld. „Je vind best goede mensen die voor minder willen werken. Maar geen kans krijgen, want een bekende naam, die maakt het hè?”

Desalniettemin vindt ruim twee derde het goed dat er een publieke omroep is om, zoals een respondent stelt, ’onafhankelijke programma’s te maken voor een breed publiek (ook kleine doelgroepen)’. Veel stemmers zetten overigens wel hun vraagtekens bij die onafhankelijkheid, zij vinden veel programma’s te links gekleurd.

Dat de publieke omroep volgend jaar naar verwachting 62 miljoen euro minder krijgt van Den Haag, vindt de meerderheid terecht. Maar ruim de helft vindt het niet acceptabel als de NPO naast belastinggeld ook eigen inkomsten gaat genereren om het gat in de begroting te vullen. Zij stellen: Je bent publiek of commercieel. En als je commerciële activiteiten gaat beginnen, dan ook geen euro subsidie meer.

Een respondent oppert: „Laten ze de hele NPO anders maar achter de decoder zetten. Dan moet natuurlijk wel de belasting omlaag. Zo kan de NPO de eigen broek ophouden en betaalt alleen degene die kijkt.”

Het animo om 2,95 euro per maand te betalen voor NPO Start Plus is dan ook niet groot. Slechts 2 (!) procent zegt daartoe bereid te zijn, „al is het alleen maar omdat ik dan geen reclame tijdens de programma’s krijg”.

Het invoeren van een betaalmuur zal het gebrek aan draagkracht voor de NPO blootleggen, zo wordt voorspeld. „De NPO ís geen Netflix en zal het ook nooit worden (of moeten willen worden).”

Een derde van de stemmers is al minder tv gaan kijken sinds de komst van online streamingdiensten als Netflix en Videoland en bijna 40 procent zegt zelden tot nooit naar de publieke omroep te kijken.

Op de vraag of de publieke omroep nog bestaansrecht heeft, antwoordt desondanks ruim de helft positief. Maar dan wel met minder zenders en minder dure producties waar weinig mensen naar kijken, vinden deze respondenten.

„De publieke omroep moet tv maken die iets toevoegt”, vindt een stellingdeelnemer. „Voor een Paul de Leeuw, Matthijs van Nieuwkerk en dat soort gasten behoeft er geen publieke zender te zijn. Wil de NPO blijven bestaan dan zullen ze wel onderscheidend moeten zijn.”