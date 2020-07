Cold case na 35 jaar opgelost

De 55-jarige Earl Wilson zit als sinds 2016 in de cel voor andere vergrijpen. Ⓒ Oklahoma Department of Corrections

Oklahoma city - De 55-jarige Earl Wilson is 35 jaar na dato aangeklaagd voor de moord op Paul Aikman. Zijn dna is een match met het dna op de sigarettenpeuken die in 1985 op de plek van de steekpartij in de Amerikaanse staat Oklahoma werden gevonden.