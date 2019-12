Bouwers willen woensdag met boeren actie gaan voeren

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Bouwers willen woensdag op verschillende plekken in het land protestacties houden. Stichting Bouw in Verzet roept boeren op zich bij de acties aan te sluiten, nadat de rechter dinsdag had beslist dat boeren niet de bevoorrading van supermarkten mogen platleggen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om de verkeerssituatie in de gaten te houden.