Boek na bijna 100 jaar ingeleverd: boete van 1700 dollar kwijtgescholden

21 februari 1927 had het geschiedenisboek ingeleverd moeten worden. Bijna 100 jaar later was het alsnog zover, zonder dat Jim Perry er erg in had. De Amerikaan had zijn woning opgeruimd en was op het boek gestuit. Zonde om weg te gooien, en dus leverde hij het in bij de balie van een bibliotheek in de buurt. „Dit is een oud boek dat al vijf generaties in onze familie is”, zei hij nog volgens The Washington Post, om vervolgens te vertrekken zonder zijn naam of nummer af te geven.

Een medewerkster keek er eens goed in en ontdekte op de laatste pagina een ietwat vervaagd zwart stempel met onder meer de datum van teruggave. Het blijkt om een van de oudste exemplaren van de bieb te gaan; de lokale geschiedenisclub gaat zich er nog verder over ontfermen. Voorlopig heeft het boek een speciaal plekje in een vitrine bij de ingang gekregen.

Ⓒ st. helena public library

Flinke boete

Perry mag van geluk spreken dat de boete van 5 cent per dag wordt kwijtgescholden: in totaal meer dan 1700 dollar. Hij vernam pas later via het nieuws wat zijn terugbrengactie - „ik wil mijn kinderen niet achterlaten met stapels spullen van vroeger” - teweeg had gebracht. Hij vermoedt dat de grootvader van zijn vrouw een stukje Amerikaanse geschiedenis aan zijn twee dochters wilde meegeven en daarom het boek had geleend.