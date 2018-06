Dodental door vulkaanuitbarsting loopt op

Door de nieuwe eruptie moeten volgens de autoriteiten meer mensen in de buurt van de vulkaan, een van de actiefste in Midden-Amerika, worden geëvacueerd. Zondag vluchtten al meer dan 3000 mensen voor het natuurgeweld. Ruim 1,7 miljoen inwoners kunnen volgens de lokale media in meer of mindere mate de gevolgen ondervinden van de uitbarsting, die als de zwaarste in meer dan veertig jaar werd bestempeld.

„Het landschap op de vulkaan is totaal veranderd, alles is verwoest”, zei een vulkanoloog op de radio. Zelfs in Guatemala-Stad, 50 kilometer naar het noordoosten, kwam as neer. In de provincies Escuintla, Sacatepéquez en Chimaltenango is per decreet de noodtoestand uitgeroepen. President Jimmy Morales liet weten dat de regeringen van El Salvador, Honduras en Mexico meteen noodhulp hebben aan geboden.