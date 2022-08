Zeldzaam: bananenboom van bijna zes meter in voortuin Voorburg

De twee Voorburgers weten het zeker: het is vooral door de opwarming van de aarde en de laatste mooie zomers dat de tropische boom in hun gezamenlijke voortuinen ’tot in de hemel’ is gegroeid. Maar er is méér waarom de Voorburgse bananenboom zo goed gedijt.

Voeding

„’s Winters hebben we ’m steeds goed ingepakt met tuinafval en rieten matten. En al het andere groen in de tuin is weggehaald om de boom zo veel mogelijk voeding te geven”, vertellen de eigenaren.

Om het oorspronkelijke leefklimaat nóg beter na te bootsen, wordt er ook ’veel water gegeven én heel veel gesproeid’.

Tot grote vreugde van de buurmannen is alle liefde voor de boom voor het eerst ook beantwoord. „We hebben bananen! Op drie plekken, tussen de paarse bloemen”, vertellen ze vol enthousiasme.

Suriname

Of de vruchten ook eetbaar zijn weten ze nog niet. De Voorburgers: „Het trekt in ieder geval wel veel aandacht. Meerdere keren per dag staan mensen foto’s te maken. Een Surinaamse man kon z’n ogen niet geloven en kende dit alleen uit z’n geboorteland.”

Volgens de vereniging Natuurlijk Delfland gedijen tropische bomen steeds beter met de hedendaagse temperaturen.

„Maar deze bananenboom is echt wel een uitzondering”, zegt voorzitter Geert van Poelgeest van de Vereniging Natuurlijk Delfland. „De meeste worden niet hoger dan een paar meter.”