Roman Soesjtsjenko Ⓒ ALL.TRUE-NEWS.INFO

MOSKOU - Een Oekraïense journalist die zou hebben gespioneerd voor zijn vaderland, is in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Dat zei de advocaat van de veroordeelde journalist Roman Soesjtsjenko, die een foto deelde van zijn cliënt in een glazen kooi in de rechtszaal.