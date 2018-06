Ferrari 250 GTO wisselt voor 65 miljoen van eigenaar

Maar een verkoop van modellen als een Ferrari 250 GTO blijven nooit onopgemerkt. Van de Italiaan zijn ooit 36 stuks vervaardigd en tal van Ferrari-liefhebbers houden registers bij met kleurstelling, chassisnummer en eigenaar. Dat de sportwagen voortaan in de Verenigde Staten verblijft, valt meteen op.

Vooral het exemplaar dat nu voor de recordprijs van 65 miljoen euro van eigenaar is gewisseld. De in de jaren negentig gerestaureerde auto staat bekend als een van de allerbeste exemplaren ter wereld. Hij heeft bovendien een prachtige c.v., inclusief de winst van de Tour de France-race in 1964 en een vierde plaats tijdens de 24 uur van Le Mans. Het verklaart waarom de auto een nieuwe recordprijs neerzet.

In 2014 werd een 250 GTO geveild voor 38 miljoen dollar. Korte tijd later wisselde het hier afgebeelde blauwe exemplaar voor 52 miljoen dollar van eigenaar. Een enorm verschil met de verkoop van een 250 GTO in 1970, waarvoor 11.000 dollar werd betaald.

