Moeder gooit autodeur op slot terwijl baby nog in de auto zit

Ⓒ Toby de Kort / MaricMedia

TILBURG - Hulpdiensten hebben maandagmiddag een baby uit een auto in Tilburg gehaald die per ongeluk door de moeder was opgesloten. De auto viel automatisch in het slot, terwijl de baby nog in een kinderzitje in de auto zat. De vrouw raakte in paniek, maar het lukte haar toch om snel de hulpdiensten te alarmeren.