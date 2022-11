Eerste stembureaus voor 'midterms' geopend in Verenigde Staten

Onder andere in Maine, New York en Virginia is het stemmen voor de zogeheten 'midterms' begonnen. Deze verkiezingen vinden twee jaar na de laatste presidentsverkiezingen plaats. De grote vraag is dit keer of de Democraten van president Joe Biden hun nipte meerderheid in beide kamers kunnen behouden.

Bekijk ook: Ongekende polarisatie bij midterms VS

Alle 435 leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden worden gekozen. Hetzelfde geldt voor een derde van de leden van de Senaat. Dit jaar zijn dat 35 leden. Ook worden in diverse staten gouverneurs en andere lokale volksvertegenwoordigers verkozen.

Volgens de recentste opiniepeilingen hebben de Republikeinen een goede kans om 10 tot 25 zetels meer in het Huis te halen. Dat zou ruim genoeg zijn om in dat orgaan de meerderheid van de Democraten over te nemen. Over het lot van de Senaat zijn de peilingen minder eenduidig, hoewel de Republikeinen ook daar in het voordeel lijken te zijn. Ze hebben er slechts één extra zetel nodig voor de meerderheid, terwijl de senaatsraces in Pennsylvania, Nevada, Arizona, Georgia, Wisconsin, New Hampshire en Ohio stuk voor stuk beide kanten kunnen opgaan.

De eerste stembureaus sluiten om middernacht (Nederlandse tijd), de laatste woensdag om 06.00 uur. Afgaande op 2020 hebben woensdag rond 09.00 uur zo'n veertig staten resultaten gerapporteerd. Acht staten deden er dat jaar langer over, waaronder zes staten met competitieve senaatsraces die de machtsverhoudingen in het volgende Congres kunnen bepalen.