Strijd om Senaat en Huis blijft spannend, uitslagen midterms laten nog even op zich wachten

In de staat Arizona had de Democratische senator Mark Kelly woensdagavond laat (lokale tijd) een voorsprong van ongeveer 95.000 stemmen op zijn Republikeinse tegenstander Blake Masters, met nog zo’n 600.000 ongetelde stemmen. In Nevada gaat de Republikein Adam Laxalt nipt op kop. In die staat moesten woensdagavond nog zo’n 160.000 stemmen geteld worden. In beide staten wordt gedurende de nacht doorgeteld. Vanuit de grootste county’s worden dan updates verwacht.

Correspondent Jan Postma over de midterms en het uitblijven van de Republikeinse ’rode golf’.

Bij de Senaatsverkiezing in Georgia is een nieuwe ronde nodig omdat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen heeft gehaald na de telling van vrijwel alle stemmen. De Democraat Raphael Warnock en Republikein Herschel Walker nemen het op 6 december nog een keer tegen elkaar op.

De Democraten hebben een voorsprong bij 24 van de 35 onbesliste races om zetels voor het Huis van Afgevaardigden. Om de controle over het Huis over te nemen, hoeven Republikeinen echter nog maar 9 zetels te behalen. De Democraten hebben er nog 27 nodig.

Geen ’rode golf’

Voor de midterms hadden de Democraten nog de meerderheid in beide kamers. Voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen werd voorspeld dat de Republikeinse partij een grote overwinning zou boeken. Hoewel de Republikeinen een goede kans hebben om in ieder geval de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terug te winnen, bleef de verwachte ’rode golf’ echter uit. Opvallend is dat kandidaten die door ex-president Donald Trump naar voren werden geschoven teleurstellende resultaten hebben behaald.