Aanslag op bijeenkomst Afghaanse geestelijken

De bom ontplofte bij de ingang van een enorme tent in hoofdstad Kabul. Het zou gaan om een zelfmoordaanslag, die is gepleegd door een motorrijder. Een hoge regeringsfunctionaris kwam met een fors hoger dodental dan de politie. Er zouden zeven geestelijken, vier beveiligers en drie nog onbekende slachtoffers zijn gedood.

Geestelijken uit het hele land waren zondag bijeengekomen in de tent, waar ze het aanhoudende bloedvergieten in het land veroordeelden. Een getuige zei dat de meeste geestelijken al waren vertrokken toen de aanslagpleger toesloeg. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Afghanistan wordt regelmatig opgeschrikt door aanslagen, met veel slachtoffers tot gevolg.