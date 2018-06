Wiebes in Groningen ’om voortgang te boeken’

Bestuurders in de regio hadden vrijdag de minister opgeroepen om te komen praten. Volgens Wiebes klopt de berichtgeving in de media niet. „We hebben de versterking van woningen niet helemaal stilgelegd. Op dit moment zitten er zo’n 2000 huizen in de pijplijn die worden versterkt. We willen alleen een versterkingsadvies afwachten, voordat we daar nieuwe woningen aan toevoegen.” De minister snapt dat dit leidt tot onzekerheid voor een kleine groep, maar hij verzekert dat een woning wordt versterkt als dat moet.

De bestuurders zijn boos op Wiebes omdat ze vinden dat hij de versterkingsoperatie niet had mogen uitstellen. „Het is goed dat we nu weer om tafel gaan”, vindt Wiebes. „De gaswinning hebben we al stopgezet en ook de schadeafhandeling is weer opgepakt. Nu moeten we schouder aan schouder blijven werken aan de veiligheid en het verder op afstand zetten van de NAM. We moeten als bestuurders de Groningers laten zien dat we dat samen doen”, aldus de minister.