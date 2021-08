’IS dreigt met aanval op luchthaven Kabul’

„Er is een grote mogelijkheid dat IS probeert om een aanval uit te voeren bij het vliegveld”, aldus een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen de nieuwszender.

Volgens een diplomaat in Kabul zijn de Verenigde Staten op de hoogte gebracht van een geloofwaardige, maar indirecte dreiging door IS tegen de Amerikanen op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad. Om die reden worden alternatieve routes aangelegd, zodat mensen die het land willen ontvluchten alsnog naar het vliegveld kunnen komen. In sommige gevallen halen militairen vluchtelingen op. De Taliban zouden volgens CNN op de hoogte zijn gebracht van de nieuwe routes.

De twee islamitische terreurgroepen hadden het in het verleden aan de stok met elkaar.

De radicaalislamitische Taliban namen bijna een week geleden de macht over in Afghanistan. Bij het vliegveld van Kabul willen duizenden mensen worden geëvacueerd uit angst voor de fundamentalisten. Op straat zouden al vrouwen en christenen zijn geëxecuteerd. Ook andere minderheden maken zich zorgen, ondanks de beloften van de Taliban dat zij niets te vrezen hebben.

Alleen in het noorden van het land, in de vallei van Panjshir, is nog sprake van verzet. Daar heeft de gevallen vicepresident van Afghanistan, Amrullah Saleh, met andere kopstukken van de gevluchte regering onderdak gevonden. Ook special forces en elitetroepen van het leger zouden zich hebben aangesloten bij het Verzetsfront. De groep heeft openlijk om hulp gevraagd aan president Joe Biden en het westen voor bijvoorbeeld wapens en luchtsteun.