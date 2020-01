Dronken zwartrijder met ongekend promille uit tram geplukt

De 41-jarige man werd half in coma aangetroffen door een controleur, die de zatlap wekte. Toen de gealarmeerde politie arriveerde, was de drinkebroer alweer totaal van de wereld. Bij het zien van de agenten kon hij nog net met dikke tong uitbrengen: „Slapen politie, alsjeblieft”.

Volgens een woordvoerder moest de passagier uit de tram worden geholpen „omdat hij absoluut niet meer in staat was zelf te lopen.” Hij is ter ontnuchtering en ter zelfbescherming opgesloten in een cel.