Wetenschappers willen versoepeling embryowet

Onder het huidige kabinet met daarin de christelijke partijen CDA en CU, is het laten vieren van de teugels voor medisch-ethische kwesties, zoals het maken van embryo’s voor onderzoeksdoeleinden, een lastige opgave. De vorige minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zag daar nog wel heil in, maar onder het nieuwe politieke gesternte ligt dat anders. Toch doen medische onderzoekers een hernieuwde poging.

Sebastiaan Mastenbroek, klinisch embryoloog in het AMC, is een van hen. Hij wil stelletjes die via IVF alsnog een kind hopen te krijgen, helpen door onderzoek te doen naar deze bevruchtingstechniek. Lang niet alle IVF-pogingen slagen. Slechts een kwart, ongeveer. Via onderzoek met kweekembryo’s hoopt hij erachter te kunnen komen, waarom het zo vaak misgaat. Bij wet is het werken met kweekembryo’s echter verboden. In andere landen waaronder België, Zweden en de VS mag het wel.

’Geen andere manieren?’

Mastenbroek sprak er vandaag over met de Tweede Kamer. CU-Kamerlid Carla Dik staat bepaald niet te popelen om de embryowet te versoepelen. „Dat onderzoek met kweekembryo’s”, vroeg ze zich hardop af, „zijn er nou echt geen andere manieren om hetzelfde effect te krijgen?”

Mastenbroek en zijn collega-onderzoekers zeggen echter dat dit niet het geval is. Voor sommige onderzoeken kunnen weliswaar stamcellen worden gebruikt, maar juist als het gaat om bevruchting en de eerste embryocellen - het embryo is dan maximaal vijf dagen oud - bestaan er op dit moment geen alternatieven. Ook onderzoek met muizenembryo’s biedt volgens de wetenschappers geen soelaas.

Hoogleraar: slechte zaak

Sjoerd Repping, hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie in het UvA, zou het een slechte zaak vinden als de politiek voet bij stuk houdt en vasthoudt aan het verbod op kweekembryo’s voor onderzoeksdoeleinden. Hij vreest dat dit soort onderzoek dan gewoon de grens overgaat.

Dat zou eeuwig zonde zijn, meent hij. In het buitenland wordt het onderzoek nogal eens gedaan door partijen met commerciële belangen. „Wij worden niet gedomineerd door commerciële technieken en kijken of bepaalde zwangerschapsbehandelingen wel werken, of waarom het juist niet werkt. Nederland loopt echt voorop in effectiviteitsonderzoek”, benadrukt hij.