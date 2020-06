’Zeker 64 dwarslaesies door lachgas, waarschijnlijk veel meer’

De beroepsvereniging kreeg bij een enquête antwoord van 42 van de 78 ziekenhuizen. Hoeveel gevallen de overige 36 ziekenhuizen tegenkwamen, is niet bekend, maar het werkelijke aantal lachgasslachtoffers ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger.

Sommige jongeren nemen meer dan 100 ballonnen met lachgas per dag. Dat heten de zogenaamde ’problematische gebruikers’. Die groep groeit, signaleert een neuroloog in opleiding van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG.

Lachgas leidt tot een tekort aan vitamine B12. Dat kan het ruggenmerg beschadigen en een gedeeltelijke dwarslaesie veroorzaken. Soms is die blijvend. Ook psychoses en epilepsie zijn een mogelijk gevolg van lachgas.

„We zien dat jongeren er onverschillig over denken”, zegt Lucille Dorresteijn van de werkgroep lachgas van de NVN. „Op schoolfeestjes wordt het gebruikt, terwijl alcohol verboden is. Ik maak me daar echt zorgen over.”