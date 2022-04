Premium Het beste van De Telegraaf

Zelenski wil tribunaal:’Nu kan de wereld zien wat Rusland deed in Boetsja’

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

President Volodimir Zelenski spreekt de Veiligheidsraad toe. Ⓒ AFP

New York - Er moet een tribunaal komen om de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne te bestraffen. In een indringende toespraak voor de VN Veiligheidsraad beschreef president Zelenski de wreedheden in Boetsja en andere steden, en vergeleek de Russische daden met die van IS. „Ze vermoorden hele families.”